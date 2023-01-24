وظائف حكومية خالية بهيئة مياه الشرب.. التقديم لمدة شهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن احتياج الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشغل وظيفتين ،قياديتين بالهيئة الأولى مدير عام الشئون المالية، والثانية مدير عام الشئون الادارية.

« الوطن » تستعرض تفاصيل الوظائف التي خاطبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لشغلها على النحو التالي :

أولا : مدير عام الشئون المالية بالهيئة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصف الوظيفة المتاحة

مدير عام الشئون الماليةيمكن الإطلاع عليه من خلال بطاقة الوصف وذلك بديوان عام الهيئة أو من خلال لجنة الآمانه الفنية للوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بالعنوان التالى (96 شارع أحمد عرابى المهندسين )

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:معرفه شاملة باختصاصات الهيئة واهدافها واوجه نشاطهاقدرة فائقة على التوجيه والقيادة وتخطيط البرامج

المهارات الفنية:إجتياز الدورات التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لاحكام القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية

شروط المتقدمين للوظيفة

المستندات المطلوبة:بيان حالة وظيفية معتمد متضمن التاريخ الوظيفى والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأى بيانات أخرى للمتقدم مدعمه بالمستندات الدالة على ذلكصورة المؤهل الدراسى / صورة شهادة الميلاد/ صورة بطاقة الرقم القومى ساريهبيان بالإنجازات والاسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها0بيان بمقترح التطوير للوظيفة على النموذج المعد لذلك طبقا لقرار وزير التخطيط والمتابعه والإصلاح الإداري رقم 95/20176 صور شخصية 4 /6

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/01/22

نهاية الإعلان:2023/02/21

طريقة التقديم للوظيفة

:تقدم الطلبات على النموذج المعد بذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بمقر الهيئة 96 شارع احمد عرابى المهندسين وذلك خلال الفترة من 22/1/2023 حتى 21/2/2023

ثانيا : وظيفة مدير عام الشئون الادارية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

وصف الوظيفة المطلوبة

:مدير عام الشئون الاداريةيمكن الإطلاع عليه من خلال بطاقة الوصف وذلك بديوان عام الهيئة أو من خلال لجنة الآمانه الفنية للوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بالعنوان التالى (96 شارع أحمد عرابى المهندسين )

المهارات المطلوبة في الراغبين للالتحاق بالوظيفة

المهارات الأساسية:معرفه شاملة باختصاصات الهيئة واهدافها واوجه نشاطهاقدرة فائقة على التوجيه والقيادة وتخطيط البرامج

المهارات الفنية:إجتياز الدورات التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لاحكام القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها سنة في المستوى الوظيفى الآول ( أ ) أو قضاء مدة كلية قدرها (17 ) عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:بيان حالة وظيفية معتمد متضمن التاريخ الوظيفى والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأى بيانات أخرى للمتقدم مدعمه بالمستندات الدالة على ذلك (صورة المؤهل الدراسى / صورة شهادة الميلاد/ صورة بطاقة الرقم القومى ساريهبيان بالإنجازات والاسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها) -بيان بمقترح التطوير للوظيفة على النموذج المعد لذلك طبقا لقرار وزير التخطيط والمتابعه والإصلاح الإداري رقم 95/2017 06 صور شخصية 4 /6

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/01/22

نهاية الإعلان:2023/02/21

العدد المطلوب:1

طريقة التقديم للوظيفة

تقدم الطلبات على النموذج المعد بذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بمقر الهيئة 96 شارع احمد عرابى المهندسين وذلك خلال الفترة من 22/1/2023 حتى 21/2/2023