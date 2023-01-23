عماد الدين حسين لقناة الحياة: الفن يجب أن يلعب دورا في تنمية الحس الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ السينما الأمريكية واحدة من أفضل الأدوات التي توعي الشعوب بأهمية الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا في الوقت ذاته على أن يلعب الفن دورا كبيرا في تدعيم الحس الوطني.

مشاركة مميزة للفنان أحمد بدير

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «العرض الفني الذي قدمه الفنان أحمد بدير اليوم الإثنين، في احتفالية عيد الشرطة شيء مشرف للغاية، وهو ما ينطبق على ليالي الحلمية وفيلم الممر، حيث شاركت في تنمية الوعي الوطني».

تدريس التربية القومية

وتابع الكاتب الصحفي: «عندما كنا صغارا كنا ندرس التربية القومية، للتعريف بتاريخنا وتنمية الحس الوطني والقومي، وعندما ننتج مسلسلا مثل الاختيار أو فيلما مثل الممر أو الأفلام التي يتم عرضها في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد فإن هذا أمر رائع للغاية، يجب أن نفعل ذلك كثيرا وبطرق مختلفة ونكرره بجاذبية وبطريقة مثلى تناسب الجيل الجديد».