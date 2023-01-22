ضبط 1345 مخالفة مرورية و8 قضايا تهريب جمركي خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (8) قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد 1345 مخالفة مرورية متنوعة.

32 قضية في الأمن العام

في مجال الأمن العام:

ضبط 32 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

ضبط قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 313 حكما قضائيا متنوعا.

مواصلة الحملات الأمنية

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية-تزوير المستندات:

ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.