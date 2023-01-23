لبنى عسل: مصر تنعم بالأمان بفضل الله وتضحيات شهداء الشرطة والجيش

قالت الإعلامية لبنى عسل، إنّه بفضل تضحيات شهداء الشرطة والقوات المسلحة بعد الله سبحانه وتعالى، فإن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، موضحةً: «عشنا أوقات صعبة ويجب أن نتذكرها جيدا كي نقدر الثمن الذي تم دفعه لأن التضحيات مستمرة دوما على مر التاريخ».

وأضافت عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الثمن الذي يدفعه أبطال الشرطة والجيش غالي: «بينزل من بيته شايل روحه على كفه ومش عارف هيرجع ولا، ربنا يسلمهم جميعا، كل التقدير والعرفان والوفاء لرجال الشرطة».

كل المصريين على قلب رجل واحد

وتابعت الإعلامية: «هم أولادنا وإخواتنا وأباءنا، كلنا مع بعض في مركب واحدة ونريد الأمن والاستقرار لمصر، مننساش أبدا كنا فين وبقينا فين، أوقات صعبة عدت علينا واتدفع فيها كتير من أرواح شهدائنا ومصابينا وألم كبير لأهالي الشهداء، لكن في الوقت ذاته، عطاء لا يقدر بثمن لأنهم قدموا أغلى حاجة لديهم، وهي أبنائهم حتى تعيش بلدنا في أمان واستقرار».