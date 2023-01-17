أحمد موسى يشيد بمنتخب مصر لليد أمام أمريكا: صواريخ لا تصد وأهداف ساحقة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن منتخب اليد «حاجة مبهجة»، مضيفا أن حراس مرمى الفراعنة على أعلى مستوى.

أحمد موسى: نتيجة مباراة مصر وأمريكا لم تحدث من قبل في بطولة العالم

وأضاف أحمد موسى أن النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها مباراة مصر وأمريكا، في مونديال اليد، لم تحدث من قبل في بطولة العالم، معلقا: «كل كرة لمنتخب مصر بهدف».

صواريخ وقفزات عالية

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن رجال المنتخب المصري لكرة اليد يقومون بقفزات عالية ويطلقون صواريخ لا تصد ولا ترد، مضيفا أن هناك فارقا كبيرا بين المنتخبين، ومبروك للفراعنة.

واختتم بأن المنتخب المصري تسيد المباراة بالأهداف الساحقة الماحقة، في مرمى المنتخب الأمريكي.