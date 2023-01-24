«المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها» تضع روشتة لترشيد الاستهلاك في المنازل

قالت سمر الدسوقي، مؤسسة حملة «المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها» ورئيس تحرير مجلة حواء، إن هناك الكثير من الإرشادات التي تساعد في ترشيد الكهرباء أولها استخدام اللمبات الموفرة، ويجب نزع قابس الكهرباء للأجهزة الكهربائية حتى إذا لم تكن مستخدمة، مضيفة أنه يجب تقليل عدد الأجهزة الكهربائية قائلة «لا يصح أن يكون هناك أكثر من جهاز تليفزيون بالمنزل».

جاء ذلك خلال برنامج «هي ومي» من تقديم الإعلامية رينية إبراهيم والمذاع عبر قناة مي سات القبطية اليوم.

أمور بسيطة تؤثر على الحياة الاقتصادية للأسرة

وأضاف سمر أن ضمن إرشادات التوفير منها استهلاك المياه طوال الوقت رغم استخدامها، موضحة أنها أمور بسيطة تؤثر على الحياة الاقتصادية للأسرة.

توفير استهلاك البنزين

وتابعت إن استخدام السيارة يمكن توفيرها، منها إن تحميل حمولة زيادة للسيارات يؤدى لاستهلاك كميات أكبر من البنزين، وشراء الماركات العالمية للسيارات يرفع من قيمة مصروفاتها، الرجوع للخلف المتكرر، واستخدام الطرق السريعة يستهلك البنزين.

وعن كيفية ترشيد الاستهلاك على مستوى الأسرة قالت مؤسسة الحملة، أنه يجب على بداية الشهر تحديد أوجه صرف وتحديد الأولويات مثل الأكل، والفواتير الكهرباء والغاز والمياه، وبند العلاج موضحه أنه يجب مشاركة جميع أفراد الأسرة بما فيها الأبناء حتى يمكنهم تحمل المسؤولية.