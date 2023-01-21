استشاري أمراض كبد: مقولة «اسأل مجرب» تؤدي لكوارث.. المرض يختلف من شخص لآخر

حذَّر الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية الطب وقصر العيني، إن هناك ثقافة منتشرة بين الكثيرين من منطلق «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، وهي تؤدي في النهاية لكوارث لأن المرض يختلف من شخص لآخر، موضحًا أن العلم أرسى قواعد علمية جعلتنا نتطور عما كان عليه الطب منذ نصف قرن على الأقل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح مي تقديم الإعلامي مايكل منصور ونرمين سمير والمعروض على قناة مي سات القبطية.

أبرز الأدوية التي تستخدم في تلك الموروثات البالية

وطالب المواطنين بترك الأفكار القديمة التي تم توارثها من الأجداد، مضيفًا أن أبرز الأدوية التي تستخدم في تلك الموروثات البالية المسكنات والمضادات الحيوية.

وقال استشاري أمراض الكبد، إن منذ فجر التاريخ كانت هناك أمراض كثيرة بكتيرية مثل التيفود والكوليرا وغيرها من الأمراض، موضحًا أن الفراعنة هم أول من اكتشفوا المضادات الحيوية واستخدموها في علاج كثير من الأمراض، وذلك من خلال استخدام العفن الموجود على الخبز، وقد تم اكتشاف هذا في أحد التوابيت الفرعونية في تسعينيات القرن الماضي.

المضادات الحيوية ظهرت للسيطرة على الأمراض التي كانت تقضي على حياة البشر

وأضاف أن المضادات الحيوية ظهرت للسيطرة على الأمراض التي كانت تقضي على حياة البشر، موضحًا أن استخدامه في غير موضعه من خلال تناوله بشكل عشوائي يمكن أن يؤدى إلى ظهور فطريات اللسان.