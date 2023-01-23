وزير التعليم لطلاب رابعة وخامسة ابتدائي: «هتشوفوا التغيير في الترم التاني»

زف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى لطلبة المرحلتين الرابعة والخامسة الابتدائي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الاثنين.

وقال وزير التعليم، أمام النواب: «ستسعدون بالمناهج الجديدة التي سيتم تطبيقها في النصف الثاني من العام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم».

وأضاف «حجازي» موجها حديثه للنواب: «طبعا هتكلمونى عن منهج رابعة وخامسة ابتدائي وكتربوي.. لو إحنا عايزين نعلم تفكير، يبقى نبطل نكدس في المنهج، وده لو كان الهدف تنمية الفكر، ونحن بحاجه إلى التوسع في المفاهيم وفهمها».

تعديلات في المناهج

وأكد أنه في الفصل الدراسي الثاني سيكون هناك تعديلات كبرى في المناهج دون الإضرار بالطالب أو التعليم.

بوره، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن المناهج تحتاج إلى ثورة في المضمون: «كان عندنا كتاب اسمه التذوق الفني، وكنا ندرس ونتعرف على لوحات يعود عهدها لعصر النهضة ودوافنشي».

دور المدارس التكنولوجيا في تأهيل الطلاب لسوق العمل

ورد وزير التربية والتعليم، قائلا: «اختزلنا التعليم في شهادة والشهادة مش هتأهله لأى حاجة وأبسط مثال هو التعليم الفني، لذلك لجأنا إلى المدارس الفنية التكنولوجية بمشاركة صاحب العمل، أما طلاب المدارس الفنية العادية فغير مؤهلين لاستخدام أقل الآلات».