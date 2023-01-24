الاختناق بسبب الغاز المتهم الرئيسي في وفاة العرسان.. أحزان تمحي الأفراح

أيام طويلة يقضيها العروسان وأسرهما لإتمام الزفاف، لتتوّج فرحتهما، آملين اكتمالها بأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة، وسرعان ما تنقلب الفرحة إلى أحزان، والزفة إلى جنازة، ويحل الكفن مكان البدلة والفستان، وبين هذا وذاك يكون الغاز هو المتهم الرئيسي والوحيد في وفاة العرسان.

وشهدت العديد من المحافظات، وقائع وفاة العديد من العرسان على مدار الأيام القليلة الماضية، بينهما من توفيا بعد زفافهما بيوم أو اثنين وآخرين بعد أسبوع، ليرحلوا تاركين حزنًا كبيرًا في قلوب ذويهم وأصدقائهم، وتدفن أحلام أسرهم بهم في القبور رفقة أجسادهم.

وفاة عريس وإنقاذ العروس بعد زفافهما بأسبوع

خيّمت حالة من الحزن على أهالي إحدى قرى محافظة سوهاج بعد وفاة عريس يدعى حنا شنودة وإصابة زوجته مريم يسي بحالة اختناق خطيرة، عقب زفافهما بأسبوع، إثر إصابتهما باختناقًا جراء استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تصاعد وملأ أركان شقتهما السكنية بسبب تركهما إناء مياه يغلي على البوتاجاز حتى تبخرت المياه بالكامل، فيما كانت كافة المنافذ مغلقة مما تسبب في اختناقهما، وجرى تشييع جنازة الزوج بينما نقلت الزوجة لمستشفى سوهاج الجامعي لتقديم العلاج اللازم.

مصرع عروسين اختناقًا داخل شقتهما بالمنيا

وفي محافظة المنيا، لفظ عروسان أنفاسهما الأخيرة إثر استنشاقهما تسرب غاز داخل شقتهما السكنية في قرية دلجا بنطاق مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وتبينّ أنّهما يدعيان جمال.م.ع 27 سنة، وزينب.ع.م 25 سنة، حيث حدث تسرب غاز في منزلهما بعد زفافهما بعدة أيام، وعثر عليهما في حالة سيئة وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أنّهما توفيا أثناء محاولة إنقاذ حياتهما.

السخان ينهي حياة عريس ويصيب العروس بالقليوبية

لفظ عريس أنفاسه الأخيرة بينما نجت العروس من موت محقق، عقب زفافهما بأيام، اختناقًا بالغاز إذ عثرت أم العريس عليهما فاقدين للوعي داخل حمام شقتهما بعدما ظلت تطرق الباب وتتصل بهما لفترة طويلة دون رد فشعرت بالقلق الذي اضطرها لاستخدام المفتاح الاحتياطي برفقتها لفتح باب الشقة.

واستعانت أم العريس بزوجها وأبنائها الذين نقلوا العروسين إلى المستشفى حيث لفظ العريس أنفاسه الأخيرة بينما تم إنقاذ العروس.