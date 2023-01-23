حبس شخصين للاتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق في الساحل بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث عثر رجال الشرطة بحوزتهما على مبالغ محلية وأجنبية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما مبالغ مالية «محلية وأجنبية» حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قانونى يوضح العقوبة

أما فيما يخص بالعقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجى المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.