معلم يوزع شيكولاتة وتمر على الطلاب في الامتحانات بالشرقية: بقلل التوتر

«قُمْ للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلمُ أن يكون رسولاً».. شعار رفعه المجتمع من أجل رفعة مكانة المعلمين الذين يقع على عاتقهم مشقة ومسؤولية جسيمة، وأمانة ثقيلة لها من تأثير بالغ في حاضر الأمم ومستقبلها، بتخريج أجيال متعلمة ومثقفة تساهم في العمل والإنتاج في مختلف المجالات ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

رئيس لجنة يوزع شيكولاتة وتمر على الطلاب

معلم اللغة الإنجليزية «أحمد محمود علي محمد عباس»، 47 عاما، مدير مدرسة توفيق فتحي قطب للتعليم الأساسي بالحسينية، ضرب مثالا جديدا بحرص المعلم على مصلحة الطلاب وتعدى ذلك تقديم وشرح المادة التعليمية، للاهتمام بالجانب الإنساني فمنذ انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اعتاد المعلم أن يوزع على الطلاب والملاحظين والإداريين والعمال "شيكولاتة، وتمر، وحلوى، وأقلام" وذلك بلجنة السعدة الإعدادية بالإدارة التعليمية بفاقوس.

تقليل مشاعر التوتر لدى الطلاب التي تصاحبهم أثناء الامتحانات

«بفرح الطلاب، وأقلل مشاعر التوتر في أيام الامتحانات، وحاولت خلق جو من الألفة»، بتلك الكلمات أوضح مدير مدرسة توفيق فتحي قطب، سبب مبادرته، مضيفا «الفكرة جاءت لي تماشيا مع الإيمان برسالة المعلم لتقديم الدعم اللازم للطلاب خاصة خلال فترة الامتحانات».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم إحضار مجموعة من الأدوات المدرسية مثل الأقلام وحلوى وتم توزيعهم على الطلاب والملاحظين، وذلك في لفتة إنسانية تترك أثرا طيبا في نفوس الجميع، ويعكس ذلك صورة للدعم النفسي والمعنوي وبث روح الولاء والانتماء لمصرنا الغالية.

بث روح المحبة والألفة

وفي السياق نفسه قال مجدي البقري معلم ومراقب بلجنة السعدة الإعدادية، انهم فوجئوا برئيس اللجنة يوزع عليهم التمر والحلوى والأقلام ما انعكس بأثر إيجابي على الملاحظين والطلاب.

وأشار إلى أن اللجنة تضم "120 طالب و4 مراقبين و4 عمال و4 إداريين و 17 ملاحظ"، لافتا إلى أن مبادرة رئيس اللجنة تركت أثر طيب في نفوسهم ، وبث نوع من المودة والتعاون والألفة بين الجميع.