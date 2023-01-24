البيت الأبيض: تفتيش منزل الرئيس بايدن تم طواعية وبطلب من محاميه

أعلن البيت الأبيض أن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن تم طوعيا وبطلب من محاميه، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل.

أهمية حماية نزاهة واستقلال التحقيقات

وشدد البيت الأبيض على أهمية حماية نزاهة واستقلال التحقيقات في الوثائق المصنفة سرية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن على اطلاع كامل بتحقيقات وزارة العدل في قضية الوثائق.

بايدن يؤكد أهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق مستقلة

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن يؤكد أهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق مستقلة.

وكانت قوات الأمن بأمريكا أعلنت العثور على وثائق سرية للغاية تخص الرئيس جو بايدن في منزل سابق له ويعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس أثناء حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك حسين أوباما.

كما أعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الجمهوريين ينظمون مسرحية سياسية خلال التحقيق في وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، موضحا أنه سيكون هناك تعاون للتحقيق بشأن وثائق بايدن السرية بنية حسنة، مع التأكيد أنه لا يوجد سجل زيارة لبيت بايدن السابق بحسب قناة «العربية» الإخبارية.