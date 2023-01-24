أوكرانيا تصعِّد ضد مسؤوليها بسبب الفساد.. والسلطات تمنع الوزراء من السفر

صعَّدت السلطات في «كييف» ضد مسؤوليها على خلفية شبهات الفساد التي شهدتها البلاد وأطاحت بعدد من المسؤولين والوزراء كان من أبرزهم نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينكيتش.

وتأتي التطورات المتسارعة بعد مرور عام على بدء الأزمة التي تواجهها اوكرانيا، فيما أعلن رئيس البلاد فلوديمير زيلينسكي، أن «كييف» سترد على الضربات الروسية.

تغييرات جذرية على قواعد السفر إلى الخارج خلال 5 أيام

وتداولت ‏أنباء عن إقالة قادة الإدارات العسكرية الأوكرانية في عدة مناطق من بينها«سومي» و«خيرسون» و«زابوريجيا»، في وقت منع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة من مغادرة البلاد إلا لرحلات العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت عضو حزب «خادم الشعب» الحاكم، ماريانا بيزوجلايا، استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية إلى اجتماع لجنة الأمن القومي والدفاع في «الرادا» بشأن اختلاس أموال الدولة.

وأمر ‏زيلينسكي، الحكومة الأوكرانية، بإجراء تغييرات جذرية على قواعد السفر إلى الخارج خلال 5 أيام. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور، إن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون ستتم في يومين، وفقا لمكا ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتأتي التطورات المتسارعة في أوكرانيا بعد مرور عام منذ بدء الأزمة في بلاده في 24 فبراير من العام الماضي 2022.

زيلينسكي: سنرد على الضربات الروسية

ميدانيا، قال زيلنيسكي، في وقت سابق، إن المعركة من أجل «دونباس» والجنوب مستمرة، مضيفا إن «كييف» سترد على الضربات الروسية. وأوضح زيلينسكي، أن القوات الروسية تواصل قصف ومهاجمة المواقع الأوكرانية على الخطوط الأمامية على مدار الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية بدوره، قال ‏وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا إن قضية تزويد بلاده بدبابات ليوبارد 2 وصلت إلى مرحلتها النهائية، مضيفا إن من الصعب على ألمانيا تزويد كييف بكل أنواع الأسلحة.

وفي هولندا، أعلنت وزارة الدفاع، إرسال 8 مقاتلات من طراز «إف 35» إلى بولندا، للمشاركة في مهمتين مختلفتين لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبها، تتابع واشنطن باهتمام تطورات الأزمة الأوكرانية في سياق تحديث وتطوير قدرات الولايات المتحدة النووية. وأوضحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة الأمن النووي الوطنية تركز على أن تكون لدى بلادها ترسانة آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة على اتصال بوزارة الدفاع البنتاجون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن» لا تستبعد أن يكون حرق القرآن الكريم يهدف إلى منع توسع «الناتو»

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من قام بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد كان فردا مستفزا، وربما يسعى عن عمد إلى إحداث مشكلة بين تركيا والسويد، وأضاف على لسان المتحث باسمها، نيد برايس، إن «واشنطن» لا تستبعد أن يكون الحادث استفزازا يهدف إلى منع توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأحرق زعيم حزب «هارد لاين» اليميني المتطرف راسموس بالودان، يوم السبت الماضي، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية «ستوكهولم»، ما آثار إدانات واسعة عربية وعالمية على الواقعة.