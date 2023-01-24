«الأركان العامة» الروسية: يجب تصحيح تدريب التعبئة

قال رئيس هيئة «الأركان العامة» للقوات المسلحة الروسية، فاليري جراسيموف، إنّه يجب تصحيح تدريب التعبئة، الذي لم يعد متكيّفا بشكل كامل مع العلاقات الاقتصادية الحديثة الجديدة.

وأوضح جراسيموف، في مقابلة صحفية، أنّ روسيا الحديثة، لم تعرف أبدا مستوى وشدة في الأعمال العدائية كما حدث أثناء الأزمة الأوكرانية.

من جانبها، تستطيع شركة «راينميتال» الألمانية للصناعات الدفاعية، تزويد «كييف» بـ139 «دبابة ليوبارد»، إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكرته «آر إن دي» الألمانية.

«واشنطن»: ما حدث في «ستوكهولم» عملا ينم عن عدم احترام عميق للمسلمين

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إنّ تركيا عليها عدم عرقلة انضمام السويد إلى التكتل العسكري، فيما أشار «البيت الأبيض»، إلى توقع بلادها انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ستوكهولم يجب ألا تنتظر دعم أنقرة.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان بيير، أنّ الولايات المتحدة تتفق مع ما قاله رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، بأنّ ما حدث في العاصمة «ستوكهولم» كان عملا ينم عن عدم احترام عميق للمسلمين في إشارة إلى حرق نسخة من القرآن الكريم في «ستوكهولم» على يد زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك راسموس بالودان.

عقوبات أوكرانية على رئيس العلاقات بين الكنيسة والمجتمع لبطريركية موسكو

من جانبه، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مرسوم بفرض عقوبات على 22 شخصية دينية من ممثلي «الكنيسة الأرثوذكسية الروسية»، وضمّت رئيس قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام لبطريركية موسكو فلاديمير ليجويدا ومطران بودابست والمجر إيلاريون، وكبير الكهنة نيكولاي بالاشوف مستشار بطريرك موسكو وسائر روسيا، ومطران فلاديمير وسوزدال. تيخون.

كما فرضت العقوبات الأوكرانية، على 6 أشخاص من القائمة لمدة 30 عاما، ولمدة 5 سنوات على الآخرين.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنّ السلطات في بلاده تعتزم تطوير إجراء عبور الحدود في غضون 5 أيام، بحيث تكون رحلة رسمية فقط هي السبب في مغادرة موظفي الخدمة المدنية.

من جانبه، قد يصبح كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب زيلينسكي، رئيسًا للإدارة العسكرية الإقليمية في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «مقاطعة خيرسون».

وصادرت «المحكمة العليا لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، أصول الرئيس السابق لقسم الاستثمار في «روستيخ» الروسية، رجل الأعمال الروسي ميخائيل شيلكوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.