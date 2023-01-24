«فودة» يوجه رؤساء مدن جنوب سيناء الجدد بترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه التقى بالقيادات التنفيذية الجديدة بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، أمس الاثنين، وقدم لهم التهاني على توليهم مناصبهم القيادية، متمنيا لهم التوفيق خلال فترة عملهم بالمحافظة.

تطبيق القانون

وذكر محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنه أكد على ضرورة تطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، للحفاظ علي هيبة الدولة وحقوقها، والمرور بصفة يومية على كل الأحياء قبل التوجه لمكاتبهم، لمتابعة عمليات النظافة وتطبيق قرارات إزالة المخالفات والمرور على الأسواق والمستشفيات.

وأشار «فودة» إلى مواصلة العمل ليلا ونهارا بكل المواقع، مع تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها كل دول العالم.

منتدي شباب العالم

وقال «فودة»، إن المحافظة ستستضيف الفترة المقبلة منتدى شباب العالم ومهرجان الهجن والتراث المصري الإماراتي، موضحاً أن مدينة شرم الشيخ لابد وأن تظهر بشكل يليق بمكانتها، خاصة بعد نجاح قمة المناخ التي عُقدت في نوفمبر 2022.

وشدد المحافظ على أهمية التجهيز لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، أبرزها مجلس المدينة الذكي، والحديقة المركزية، ومركز المرصد الأمني، ومشروعات أخرى بعدد من المدن، وطالب بضرورة الانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

رؤساء المدن الجدد

يذكر أن رؤساء المدن الجدد بجنوب سيناء هم اللواء محمد مصطفى الغزاوي، رئيس مدينة أبو زنيمة، واللواء طارق محمد عابد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء وليد فتحي بعيزق رئيس مدينة نويبع، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء رئيس مدينة أبورديس.