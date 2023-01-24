مصرع شاب أسفل عجلات قطار في القاهرة

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات القطار بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

انتداب الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثمان

وطلبت النيابة الكشف عن هوية المتوفى واستدعاء أسرته، وانتدبت الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثمان ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام في محاولة للكشف عن هوية الشاب المتوفى.

كما قررت النيابة العامة تصوير الجثمان، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف على هوية صاحب الجثمان من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بمنطقة بولاق أبو العلا، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه مجهول الهوية، لا يحمل أيه متعلقات شخصية تدل على هويته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.