حالة الطقس في مدن القناة غدا.. انخفاض درجات الحرارة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مدن القناة غدا الثلاثاء، موضحة استمرار الشبورة المائية على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن طقس مدن القناة غدا الثلاثاء يشهد تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة خلال الصباح، والتي قد تكون كثيفة كذلك على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشار البيان الصادرعن هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة في مدن القناة تشهد انخفاضاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في السويس 21 والصغرى 10 درجات، وفي الإسماعيلية العظمى 21 والصغري 9 درجات، أما بورسعيد فتكون العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتضمن بيان الأرصاد أن حالة البحرالمتوسط غدا الثلاثاء خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.