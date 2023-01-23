أخبار الطقس غدا الثلاثاء.. بارد ليلا في جميع المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى، والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وجاءت أخبار الطقس غدا الثلاثاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

أخبار الطقس غدا الثلاثاء

ومن المتوقع وفق نشرة أخبار الطقس غدا الثلاثاء أن يكون الطقس بارد ليلا بجميع محافظات الجمهورية، كما تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق القريبة من المسطحات المائية، كما يتكون الصقيع أحيانا على المزروعات بوسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الفترة ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على القاهرة وشمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، نظرا لتأثير المرتفع السيبيري على حالة الطقس.

درجات الحرارة غدا

وتأت درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 24 يناير كما يلي، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.