درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية.. شبورة صباحا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث شبورة مائية، اليوم الثلاثاء، في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، خاصة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث يسود طقس دافئ نهارا، وعلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ومنطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال الصعيد يسوط طقس معتدل الحرارة، وخلال ساعات المساء المتاخرة يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، ما يلي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.