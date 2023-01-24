عاجل.. متوسط تأخير القطارات اليوم الثلاثاء وتعليمات مهمة للمسافرين

أعلنت هيئة السكة الحديد، متوسط تأخير القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، كنتيجة لما يتم إنجازه من مشروعات قومية تربط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات اليوم

وترصد «الوطن» بالتفصيل، متوسط تأخير القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة، في إطار دورها الخدمي:

-خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

-خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

-خط بنها- بورسعيد: 90 دقيقة.

-خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

-خط قليوب – شبين القناطر – الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

تعليمات مهمة للمسافرين

وأكدت الهيئة، أنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.