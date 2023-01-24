أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: تسعير سهم «تسلا» ليس احتيالا

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن تداول الأسهم في البورصة مقنن في كل البلدان، وتعمل حسب النظام العام المعتمد في كل دولة، وتحترم قوانينها، كما أن تغريدة إيلون ماسك بتسعير سهم تسلا ليست احتيالا.

معنى النظام العام في البورصة

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه داليا أبوعميرة وآية كفوري ومحمد جاد، إن النظام العام يعني أن كل مساهم يجب أن يكون محميًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، لأن الأخير يقلق عندما يبدأ المستثمر الكبير في إجراء عمليات بالبورصة.

المساهمون الصغار وضمانات البورصة

وتابع: «عندما يدخل رجل أعمال مثل إيلون ماسك إلى البورصة، فإنه يطمئن المستثمرين الصغار، ويقول إن العملية التجارية التي سيقوم بها -وتخص اقتناء أسهم- مضمونة ماليًا؛ وبالتالي فإن المساهم الصغير يرى أن هناك ضمان تقدم به هذا الرجل، وعلى هذا الأساس سيدخل أي شخص في عملية شراء بناء على تطلعات مشروعة في الربح، لأنه لديه ثقة في النظام الاقتصادي وكلام هذا ماسك».

وأوضح أن ما يثار أن إيلون ماسك في 2018 كتب تغريدة احتوت على أنه يفكر في شراء تسلا وقدر السهم بـ420 دولارا، وذكر في تغريدته أنه استثمار مضمون، ليس عملية احتيال كما أثير، ولكنه جعل الناس يثقون في كلامه وكذلك وثقوا في السعر الذي وضعه كضامن له، وبالتالي هناك عقد غير مكتوب بين ماسك والمستثمرين الآخرين.