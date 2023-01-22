إقبال كبير على زيارة معبد دندرة الأثري في قنا بعد تغريدة «إيلون ماسك»

يشهد معبد دندرة بمحافظة قنا إقبالا كبيرا من الزائرين والسائحين خلال موسم الشتاء الحالي لهذا العام، لأول مرة منذ فترة طويلة، وخاصة بعد تغريدة إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن المعبد.

معبد دندرة في قنا

وقال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن المعبد يشهد حاليا إقبالا كبيرا من السائحين، وذلك بمعدل هو الأعلى منذ سنوات طويلة، وقد تصل إلى معدلات ما قبل ثورة يناير في بعض الأيام، مؤكدا أن الموسم السياحي الشتوي لهذا العام يشهد طفرة في الزيارات.

معبد دندرة وإيلون ماسك

وتابع «الصغير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معبد دندرة أو الإله حتحور، من أعظم المعابد الأثرية الموجودة ويستحق الزيارة والمشاهدة، وتغريدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن المعبد جاءت تأكيدا على أهمية هذا المعالم الأثرية للمصري القديم، وقد تزيد الاهتمام بزيارته من قبل السائحين، مؤكدا أن مشاهير العالم ورموز عالمية كبيرة تأتي خصيصا لزيارته.

وأكد أن السياحية التي يشهدها المعبد حاليا شتوية ثقافية، حيث يتردد السائحون على المعبد من محافظة الأقصر والبحر الأحمر من السائحين الذين يحرصون على الزيارة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وضع المعبد على الخريطة السياحية

وتابع: «نتمنى من شركات السياحة المصرية وضع معبد دندرة على برنامج الزيارة، وخاصة بعد فيديو وتغريدة إيلون ماسك، واستغلالها في الدعاية عن أهم المعابد الأثرية في مصر».