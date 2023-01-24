إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيسين على الطريق الصحراوي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم أتوبيس بآخر كان قد تعرض لحادث تصادم بسيارة نقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل محافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس بأتوبيس آخر قبل مدخل بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وجرى توجيه 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة رزق أحمد رزق أمين، 55 عامًا، سائق، باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات، وعبد الباسط عمر عبد المتجلي، 53 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالوجه حوالي 7 سم، ومحمود عبد الراضي مصطفى، 27 عامًا، أخصائى تمريض، بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال محمد حلمي، 55 عامًا، بجروح بالوجه وسحجات، وعبد الله السيد محمد، 52 عامًا، سائق، بجرح قطعى بالرأس 4 سم واشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومحمد رفعت، 35 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات.

إصابة 10 أشخاص ومصرع سائق في حادث

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة بنقل قبل مدخل بني سويف، أسفر عن مصرع سائق وإصابة 10 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.