انخفاض درجات الحرارة في بني سويف وشبورة كثيفة على الطرق

شهدت الطرق الزراعية والصحراوية في محافظة بني سويف، خاصة القريبة من المجاري المائية، صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة، ما أدى إلى تخفيض سرعة المركبات إلى الحدود الدنيا لعدم وضوح الرؤية، تجنبًا لوقوع حوادث.

تخفيض سرعة المركبات لعدم وضوح الرؤية

واضطر قائدو المركبات إلى خفض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية والزراعية، بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب، كذلك الحال بالطرق الزراعية والصحراوية بزمام المحافظة.

طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا في محافظة بني سويف

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة نهارًا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل، مع وجود شبورة مائية كثيفة.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة الطقس وبخاصة مع الشبورة التي شهدتها عدة مناطق بالمحافظة.

واتخذت إدارة مرور بني سويف عددا من الإجراءات للحد من السرعات على الطرق الصحراوية والزراعية، في ظل الشبورة المائية.

الشبورة المائية تتسبب في حادث

وتسببت الشبورة الكثيفة التي شهدتها محافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، في وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي زمام المحافظة، ما تسبب في مصرع شخص جرى إيداع جثته مشرحة المستشفى، وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.