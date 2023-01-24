شروط وتفاصيل فرص وظائف بـ«الشرقية للدخان».. براتب 3 آلاف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة يعلن عن توافر فرص عمل بشركة «جي فور إس» للأمن والحراسة.

الشروط المطلوبة ونوعية الوظائف

وكشفت محافظة الجيزة الشروط المطلوبة ونوعية الوظائف المطلوبة والتي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بشركة «جي فور إس» للأمن والحراسة للعمل أمن بالشركة الشرقية للدخان بالمنطقة الصناعية وهي كالتالي

- المؤهل: يبدأ من الشهادة الإعدادية

- السن: يتراوح ما بين 21 حتى 45 سنة

- مدة العمل: 8 ساعات عمل يوميا

- المرتب: 3 آلاف جنيه شهريا

- مواصلات: يوجد مواصلات من ميدان الجيزة لمقر العمل

طرق التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالشركة الشرقية للدخان

طالبت محافظة الجيزة عبر المنشورالراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف التي جرى الإعلان عنها بشركة «جي فور إس» للأمن والحراسة للعمل أمن بالشركة الشرقية للدخان بالمنطقة الصناعية الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب وذلك في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات للتواصل مع المتقدمين لوظائف الشركة الشرقية للدخان بالمنطقة الصناعية

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور، طرق التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظائف بشركة «جي فور إس» للأمن والحراسة للعمل أمن بالشركة الشرقية للدخان بالمنطقة الصناعية من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».