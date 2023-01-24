موعد امتحانات الترم الثاني 2023.. اعرف تفاصيل الدراسة وإجازة نصف العام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للعام الدراسي 2022-2023، في المدارس الرسمية، والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، السبت الموافق 6 مايو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تبدأ السبت 27 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت 10 يونيو 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات النقل ستنتهي الخميس 26 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2022-2023 رسميا يوم 28 يناير الحالي لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات، وتستمر حتى يوم 9 فبراير 2023.

موعد التيرم الثاني 2023

وتابعت وزارة التعليم، أنّ الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم 11 فبراير 2023 ويستمر حتى 8 مايو 2023، مشيرا إلى أنّ عدد أيام الدراسة بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوما.

وفي ذات السياق، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم في القاهرة، حيث يؤدي الطلاب مادة الهندسة غدا، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، بينما يختتم الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، بمادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، ومادة العلوم لطلاب محافظة القاهرة.