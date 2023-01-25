درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية.. القاهرة 21

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية، هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات لـ4 درجات، واستمرار تكون الشبورة المائية على الطرق والكثيفة أحيانا على وسط سيناء وشمال الصعيد، والطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية والطرق الزراعية والصحراوية، والمودية إلى محافظات شمال الدلتا، ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، ان درجات الحرارة تتراوح بين 20-21 على القاهرة الكبري والسواحل ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وبين 25-26 على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبين 21-22 على محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهار، وبارد ليلا على جميع الانحاء، عد جنوب البلاد فالطقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، على مدن الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.