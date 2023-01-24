لماذا تنتشر السكتات القلبية بين صغار السن؟.. أستاذ بجامعة الزقازيق يشرح الأسباب

قال الدكتور محمد الطحلاوي أستاذ واستشاري القلب بجامعة الزقازيق، إن معدل أعمار المصابين بالسكتات القلبية أصبح أصغر في السنوات الأخيرة، كما أنّ عددًا كبيرًا من الحالات أصبح يصاب بالمرض دون عوامل خطورة، موضحًا: «بقينا نشوف مرضى صغار في السن معندهمش ضغط أو سكر ووزنه كويس، وبالتالي هناك عوامل خطورة أخرى استجدت يجب البحث عنها حتى نتجنبها».

أهمية وجود بيانات

وأضاف أستاذ واستشاري القلب بجامعة الزقازيق، في حواره مع برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «من عوامل الخطورة المستجدة الضغط العصبي الزائد وهناك علاقة بين استخدام الأجهزة مثل الموبايلات واللاب توب والإصابة بالسكتات القلبية، ولكن كي يكون لدينا بيانات نعتمد عليها في نتائج إحصائية وبحثية رائعة يجب أن يتم إجراء اختبارات وفحوصات على نطاق واسع».

وتابع أستاذ واستشاري القلب بجامعة الزقازيق: «مش لازم نشتكي عشان نفحص نفسنا، يكفي إن يكون عندي حد في العائلة أو الأسرة حصله حاجة في القلب ويكون صغير في السن أقل من 40 سنة مثل ابن العم، وبالتالي لازم أفحص نفسي أنا كمان، لأن العامل الوراثي أصبح موجودًا بقوة في الآونة الأخيرة».

حوادث سكتات قلبية بين ممارسي الرياضة

وأردف أستاذ واستشاري القلب بجامعة الزقازيق: «نرى حوادث سكتات قلبية في ممارسي الرياضة مثل الجيم أو بعض المباريات، لازم ده يلفت نظر أولياء الأمور واللاعبين بأنهم يكشفوا، بسبب وجود إرشادات أوروبية عمرها عام أو عامين مفادها إنّ مش أي حد يلعب أي رياضة، ولما يلعب الرياضة مدتها تختلف من واحد لواحد، في ناس ممكن يلعبوا رياضة معينة 90 دقيقة في الأسبوع وآخرون 150 دقيقة».