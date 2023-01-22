تفاصيل خطة تطوير منظومة السكك الحديدية.. التعاون مع شركات عالمية

تنفذ الدولة حاليا خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بالتنسيق مع شركات عالمية، لها خبرة طويلة في هذا الملف، وتشمل المنظومة نقل جماعي أخضر صديق للبيئة، يسهل حركة نقل المواطنين من المناطق المختلفة، فضلًا عن استكمال شبكة مترو الأنفاق.

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير منظومة السكك الحديدية

- يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

- يبلغ إجمالي طول منظومة السكة الحديد حاليا 10 آلاف كيلو متر.

- يتم التوسع غي إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

- وسائل النقل الجماعي تشمل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن المونوريل، اقرأ أيضا: المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.. أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر

- يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق.

- يتم التعاون مع شركات عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من وسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي السريع.

- تم التعاقد مع سكك حديد ألمانيا لتنفيذ القطار الكهربائي السريع.

ولمعرفة مزيد من المعلومات عن القطار الكهربائي السريع، اقرأ أيضا: «س و ج» عن القطار الكهربائي السريع.. خبير يكشف أهميته في عملية التنمية

- تقوم شركة سيمنز العالمية بأعمال الصيانة والدعم الفني للشبكة.

- التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف والخط الثالث للمترو.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن القطار الكهربائي الخفيف، اقرأ أيضا: كل ما تود معرفته عن مزايا القطار الكهربائي الخفيف: إضافة عائد اقتصادي

أستاذ نقل: المنظومة تقلل الحوادث وتلوث الهواء

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن منظومة النقل التي يتم تنفيذها حاليًا تسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث في مصر وتقليل التلوث، فضلًا عمن الحفاظ على البيئة وتوفير مبالغ مالية هائلة.

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك لـ«الوطن»، أن منظومة النقل الجماعي، تتحقق أهميتها في عملها مع بعضها البعض كالقطار الكهربائي السريع والخفيف ومترو الأنفاق والمونوريل، موضحًا أن الدول الكبرى، لجأت لمنظومة النقل الجماعي وعلى أساسها استطاعت حل مشاكلها المرورية.