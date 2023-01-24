إحباط تهريب أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوي.. «ترامادول داخل اللحمة»

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (2) لفافة "لحم مُجمد" بداخلهما كمية من الأقراص المخدرة لعقارى "الكبتاجون - الترامادول" مخبأة داخل إحدى حقائبه .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.