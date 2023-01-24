رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إحباط تهريب أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوي.. «ترامادول داخل اللحمة»

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (2) لفافة  "لحم مُجمد" بداخلهما كمية من الأقراص المخدرة لعقارى "الكبتاجون - الترامادول" مخبأة داخل إحدى حقائبه .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بالتجمع الخامس

ضبط عامل خردة لاتهامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات في القاهرة

ضبط شخص بالقاهرة لسرقة مخزن إحدى الشركات بأسلوب «المغافلة»

ضبط سائق ميكروباص في القاهرة.. «صدم شخصا وتسبب في وفاته»

ضبط عصابة سرقة الحقائب بكمية من «الحشيش» في القاهرة
بقلم محمد بركات