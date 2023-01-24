4 استقالات في إدارة الرئيس الأوكراني خلال 24 ساعة.. أبرزهم نائب وزير الدفاع

استقالات بالجملة من قبل عدد من المسئولين الأوكرانيين، ضربت كييف، بسبب اتهامات بالفساد، ففي أقل من 24 ساعة استقال 4 مسؤولين في إدارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلته قناة «العربية» الإخبارية.

رشوه بقيمة 400 ألف دولار تسبب في استقالة لوزينسكي

أعلن نائب وزير تنمية المجتمعات والأراضي والبنية التحتية في أوكرانيا، فاسيلي لوزينسكي، استقالته اليوم، حيث أنه تم تورطه في رشوه قدرها 400 ألف دولار التي أعلن عنها مكتب المدعي العام الأوكراني المتخصص في مكافحة الفساد.

وفي نفس السياق، قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، أعلن فياتشيسلاف شابوفالوف، استقالته اليوم، والذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد فضيحة شرائه أسعار المواد الغذائية للقوات الأوكرانية بضعف أو 3 أضعاف ثمنها في متاجر التجزئة.

استقالة نائب رئيس مكتب زيلينسكي

وقبل ساعات أقال زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس مكتبه، دون توضيح الأسباب من ناحيته، إلا أن وسائل الإعلام الأوكرانية ذكرت أنه استخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت شركة جنرال موتورز الأمريكية للاحتياجات الإنسانية.

ولم تمض ساعات حتى أعلن نائب المدعي العام، أوليكسي سيمونينكو، استقالته عن مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبة بناء علي طلبة.

إقالة الحكام الإقليميين لكييف

وفي السياق ذاته، يذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.

كما أعلنت كييف إقالة الحكام الإقليميين لكييف وسومي وخيرسون وزابوريجيا ودنيبرو.