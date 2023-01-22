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أستاذ علاقات دولية: رفع مستوى التسليح في أوروبا هدفه الانفصال عن «الناتو»

كتب:

شريف سليمان
11:40 م | الأحد 22 يناير 2023
عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية

عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية

قال عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن رفع مستوى التسليح في أوروبا، وبناء حتى قوة عسكرية أوروبية، أمر ليس بجديد.

وأضاف «الشامي»، خلال مداخلته عبر خاصية «سكايب»، في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المستوى من رفع التسليح ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

بناء قوة مستقلة موازية لحلف الناتو

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنه لربما هذا المستوى من رفع التسليح، تكون وراءه رغبة أوروبية قوية في الانفصال عن حلف الناتو، أو بناء قوة مستقلة موازية لحلف الناتو.

وأشار إلى أن أوروبا لديها رغبة قديمة، في الاستقلال عن حلف الناتو، وجعل مصيرها بعيدا عنه، خاصة وأن الناتو تحكمه أمريكا، والتي توجهه وفقا لمصالحها هي.

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