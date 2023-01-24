قناة القاهرة الإخبارية: زيارة رئيس وزراء اليونان لأمريكا تشهد دراسة العلاقات الثنائية

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من اليونان، إنّ العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة قوية للغاية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء اليوناني إلى البيت الأبيض، حيث شاهدنا تصفيقا حارا لرئيس الوزراء والوفد المرافق له.

وزير الخارجية الأمريكي سيصل في 21 فبراير

وأضاف بركات، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، تقديم الإعلاميين داليا أبو عميرة وآية الكفوري ومحمد جاد، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ وزير الخارجية الأمريكي سيصل إلى اليونان في 21 فبراير المقبل، والزيارة تشمل اليونان وتركيا وإسرائيل، وتشهد دراسة العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة واليونان عضوان في حلف الناتو، وهناك تحديات كبيرة تواجه الحلف هذه الفترة، حيث تعد اليونان حليفا قويا للولايات المتحدة في منطقة شرق المتوسط.

الهجرة غير الشرعية «ملف شائك»

وعن الهجرة غير الشرعية، أوضح أنّه حتى اللحظة لا يمكن أن نقول إنّ هناك مساعدات قوية على الأرض لليونان بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، لكنّ الأمر شائك ومعقد للغاية، وحاول زعماء الاتحاد الأوروبي حل الموضوع منذ سنوات، ولم يستطيعوا حله ولم يوقعوا سوى بروتوكول تعاون مع تركيا، لكن لم يطبق على الأرض.