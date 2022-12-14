من المنيا لأوروبا.. الطاجك تُصنع منه الأدوية وأجود العطور في فرنسا

الطاجك أو الأجتا أو طاجتا، جميعها مسميات لنبات عطري، يتم زراعته على مساحات شاسعة في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، حيث تعد أهم قرى الصعيد في زراعته، ويأتي ضمن فصيلة النبات الطبية والعطرية الهامة، التي يتم تصديرها إلى دول أوروبية في مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث يستخدم في صناعة الأدوية، والعطور، ومستحضرات التجميل.

الطاجك يتم زراعته على مدار العام

قال حمدي الوزير، من أكبر مزارعي النبات العطرية في قرية الشيخ حسن بالظهير الصحراوي الشرقي بمطاي، لـ«الوطن»، إن نبات الطاجك له عدة مسميات أخرى منها الأجتا وطاجتا، ويتم زراعته على مدار العام دون توقيت محدد، كما يصلح للزراعة في جميع أنواع الأراضي سواء رملية أو طينية، لافتا إلى أن عدد من المزارعين يحصدون حاليا نبات الطاجك، ليتم عصره داخل عصارات مخصصة لذلك تمهيدا لتصديره زيوت عطرية خام لدول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث يدخل في صناعات الأدوية أولا، ومن ثم العطور.

سعر الكيلو يتراوح بين 3 و7 الآف جنيه

وأضاف الوزير، أن إنتاجية الفدان الواحد من نبات الطاجك تتراوح بين 5 و7 كيلو، حسب العناية وجودة زراعته ويتراوح سعر الكيلو بين 3000 إلى 7000 جنيها، حيث يتم تصديره للخارج، فيما تبلغ تكلفة زراعة الفدان مابين 20 إلى 25 الف جنيه، شاملة مصاريف الري والعمالة والحصاد والأسمدة، منوها بأنه محصول مربح وهام ويوفر عملة صعبة لكن هناك إشكالية في بعض المصدرين الذين يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار ليحققوا مكاسب كبيرة على حساب صغار المزارعين.

وقال محمد أبو بكر، يزرع نباتات عطرية منها الطاجك في قرية الشيخ حسن، إن زراعة النباتات العطرية والطبية بدأت تنتشر تدريجيا في القرية، بخاصة وأن الطاجك نبات يتم زراعته في أي توقيت خلال العام، ويكتمل نموه خلال 4 أشهر من زراعته وبعد الحصاد يتم عصره داخل عصارات ليتحول إلى زيت خام يتم تصديره إلي الخارج ليدخل في الصناعات الدوائية والعطور.

يشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، يهتم بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظة المنيا المتمثلة في صناعة العسل الأسود وزراعة النباتات الطبية والعطرية، وقبل 3 أشهر استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارة للمحافظة لتفقد المشروعات التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومنها دعم زراعة النباتات العطرية والطبية.