موقع تسجيل استمارات الثانوية العامة.. اعرف آخر موعد للتسليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع تسجيل استمارات الثانوية العامة، للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع تسجيل استمارات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي، الدخول علي موقع تسجيل استمارات الثانوية العامة، من خلال هذا الرابط، عن طريق البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي تسجيل الدخول.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، يوم الخميس 23 فبراير، ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 2 مارس 2023.

وأكدت وزارة التعليم، أن آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية وكشوف «150 د» من المدارس للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 30 مارس، وآخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 6 أبريل، ولن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وبالنسبة لطلاب المنازل، أشارت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المنازل المستجدين «المنقولين من الصف الثاني الثانوي الي الصف الثالث الثانوي»، يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة، وبالنسبة لطلاب المنازل الراسبون من العام الماضي أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها من الإدارة التعليمية.