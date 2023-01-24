إصابة 9 في تصادم ميكروباص وتروسيكل في مركز سمالوط بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وتروسيكل، على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام قرية التوفيقية في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم في سمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «6983 ف ر»، ميكروباص، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، على الطريق الزراعي السريع، شمال قرية التوفيقية بمركز سمالوط.

نقل 9 مصابين للمستشفى

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جميعهم يقيمون بمركز مطاي، وهم ضياء شعبان، 39 عاما، وعلي شوقي، 40 عاما، ومحمد علي، 11 عاما، وحسين عبد العال، 28 عاما، ومحمد شعبان، 28 عاما، وبدوي علي، 44 عاما، ورضا شعبان مرجان، 22 عاما، ومحمود علي يوسف، 50 عاما، وخالد مفتاح، 22 عاما.

ونُقل المصابون إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.