مصادر: بطاقة العيش الجديدة تمكن المواطن من تنفيذ أي عملية شراء

قالت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ بطاقة العيش الجديدة أو كارت شراء الخبز، لن يكون مخصصا لشراء العيش البلدي من المخابز البلدية فقط، بل سيتم تفعليها لتمكين المواطن من إجراء أي عملية شرائية بنظام الدفع المسبق.

استخراج بطاقة العيش الجديدة

وأضافت مصادر لـ«الوطن»، أنّ شراء بطاقة العيش الجديدة سيكون متاحا من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مقابل 30 جنيها رسوم استخراج الكارت أو البطاقة، حيث سيتم دفعها في مكتب البريد للمرة الأولى فقط أثناء استخراج الكارت، ثم شحن الكارت بالرصيد الذي يرغب فيه المواطن وبحد أدنى 20 جنيها، وهي الفئة الأولى للشحن.

سعر رغيف العيش خارج بطاقة التموين

ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قريبا، سعر رغيف العيش خارج بطاقة التموين، حيث يكون أقل من سعره في المخابز السياحية المدعمة، ووفقا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تطرح الحكومة الرغيف لجميع المواطنين غير الحاملين للبطاقات بسعر تكلفة إنتاجه، تسهيلا على المواطنين غير المستحقين لدعم الخبز.

وتوفر مكاتب البريد حاليا كروت الدفع المسبقة للراغبين من المواطنين في استخراجها مقابل 30 جنيها للكارت، لشراء احتياجاتهم وفقا للرصيد المشحون عليها.