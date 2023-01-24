أول صورة لكارت العيش الجديد وسعر الرغيف.. اعرف أماكن ورسوم استخراجه

حصلت «الوطن»، على أول صورة لكارت العيش الجديد والمقرر من خلاله صرف الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين غير حاملي بطاقة التموين، من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين والبالغ عددها 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

صورة كارت العيش الجديد

وتتيح مكاتب البريد، على مستوى المحافظات استخراج كارت العيش الجديد لأي مواطن يرغب فيه، مقابل دفع رسوم قدرها 30 جنيها، هي رسوم استخراج الكارت، والذي يمكن أي أسرة ليس لديها بطاقة تموينية، في شراء العيش البلدي المدعم إسوة بما يتم صرفه للأسرة المستحقة للدعم الحاملة للبطاقة التموينية، وبنفس وزن ومواصفات الرغيف البلدي ولكن مع اختلاف سعر الرغيف.

ووفقا لمصادر خاصة لـ«الوطن»، فإن كارت العيش الجديد هو كارت مسبق الدفع متاح من خلاله إجراء أي عملية شرائية، يرغب فيها حامل الكارت بخلا شراء العيش البلدي وفقا للرصيد المتوفر على الكارت.

سعر الرغيف بكارت العيش الجديد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف العيش على الكارت الجديد، سيكون أقل من سعر رغيف العيش الحر الذي تنتجه المخابز السياحية والذي يتراوح سعره من جينه لجنيهين في بعض المخابز السياحية، فيما يستقر سعر رغيف العيش على البطاقة التموينية عند 5 قروش بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد مدرج على البطاقة.