رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: المشهد الحالي في بلادنا معقد

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن الحوار مع قناة مصرية مثل القاهرة الإخبارية، يجب أن يتسم بكل صراحة، واصفًا المشهد الحالي في السودان بأنه معقد في كل نواحي الحياة، ضاربًا المثل بالجوانب الاقتصادية التي أثرت على معيشة المواطنين السودانيين.

الشعب السوداني يعاني من اقتصاد متدهور

أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للحوار السوداني، أن الشعب السوداني يعاني من اقتصاد متدهور، وتدهور الاقتصاد ترك الأثر على الحياة اليومية للمواطنين.

الصراعات في السودان تغيرت والوضع الأمني غير مستقر

وأشار إلى أن الوضع الأمني غير مستقر في نواحي السودان المختلفة، لافتًا إلى وجود صراعات قبلية عديدة، وصفها بأنها غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه النزاعات والصراعات لها شكل جديد، وأن الصراعات القديمة كانت بين المزارع والراعي بسبب الماء، لكن الصراعات الحديثة على الأرض والسلطة والهوية، معتبرًا أنها صراعات أكثر تعقيدًا مما كانت.