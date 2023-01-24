مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم «نقل» و«ملاكي» بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب مع سيارة ملاكي بالكيلو 15، على طريق «قفط - القصير» جنوب محافظة قنا.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل محملة بالطوب وأخرى ملاكي.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر حادث قنا عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تحركت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي الرعاية اللازمة.

تحقيق لمعرفة سبب الحادث

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير المرور لمعرفة السبب وراء تصادم السيارتين على طريق «قفط - القصير».