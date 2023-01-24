رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: مصر الأقرب لنا.. وعلى شعبها الوقوف بجانبنا

كتب:

أحمد حامد دياب
04:54 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
اللواء فضل الله بورمة ناصر

اللواء فضل الله بورمة ناصر

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن كل المنشقين من حزب الأمة عادوا له ماعدا مبارك الفاضل، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب السودانية تعاني من الانقسامات داخلها.

انتشار خطاب الكراهية

واشتكى رئيس حزب الأمة القومي السوداني خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على فضائية «القاهرة الإخبارية» من انتشار أشياء وصفها بأنها غير حميدة خاصة خطاب الكراهية، معتبرًا أنه يشعر أن مصر هي الأقرب للسودان، والشعب المصري يجب أن يعمل مع شقيقه السوداني لحل مشاكله.

اقرأ المزيد:

قناة القاهرة الإخبارية تستعرض أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب.. «على اسم مصر»

باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: وجود «الناتو» في العراق ضروري لدعم مكافحة الإرهاب

مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا: موسكو قد تدمر سككا حديدية لوقف المساعدات لأوكرانيا

قناة القاهرة الإخبارية: البرلمان المغربي دعا إلى إعادة تقييم العلاقات مع «الأوروبي»

باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الجزائر أكبر منفذ لتصدير الغاز إلى أوروبا
بقلم أحمد حامد دياب