رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: مصر الأقرب لنا.. وعلى شعبها الوقوف بجانبنا

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن كل المنشقين من حزب الأمة عادوا له ماعدا مبارك الفاضل، لافتًا إلى أن بعض الأحزاب السودانية تعاني من الانقسامات داخلها.

انتشار خطاب الكراهية

واشتكى رئيس حزب الأمة القومي السوداني خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على فضائية «القاهرة الإخبارية» من انتشار أشياء وصفها بأنها غير حميدة خاصة خطاب الكراهية، معتبرًا أنه يشعر أن مصر هي الأقرب للسودان، والشعب المصري يجب أن يعمل مع شقيقه السوداني لحل مشاكله.