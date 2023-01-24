قناة القاهرة الإخبارية تستعرض أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب.. «على اسم مصر»

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، الذي ينعقد من 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، إذ يضم المعرض 500 فعالية ثقافية متنوعة.

الفعاليات تهدف إلى ترسيخ الهوية

وأوضح التقرير، أن تلك الفعاليات تهدف إلى ترسيخ الهوية، فضلًا عن كونها تضم لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل، كما جرى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية «ضيف شرف المعرض»، وصلاح جاهين «شخصية المعرض».

اختيار الكاتب كامل كيلاني «شخصية معرض كتاب الطفل»

وأشار التقرير، إلى أن المعرض انطلق هذا العام تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وجرى اختيار الكاتب كامل كيلاني «شخصية معرض كتاب الطفل»، ونجح معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار نسخه السابقة في أن يصبح الحدث الأبرز في الوسط الثقافي العربي، ليشكل حجر الزاوية والمعرض الأم وسط معارض الكتاب العربية.