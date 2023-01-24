جمهور الأقاليم يستعد لمعرض الكتاب: «فسحة وقراءة وقعدة حلوة»

كرنفال ثقافى ينتظره زواره بمختلف أعمارهم من العام للعام، بخاصة جمهور الأقاليم الذين يستعدون للمعرض بشكل خاص، من خلال وضع خطة سنوية تستهدف تخصيص جزء من مصروفهم الشهرى لكتب المعرض، يأتون فى رحلة أو مع أسرهم، لشراء عناوينهم المفضلة، ويستمتعون بجولة داخل صالات العرض، يتصفحون الكتب ويجلسون فى الاستراحات، يتركون صغارهم داخل جناح الطفل للعب وممارسة الأنشطة المختلفة، من بينهم علا حسان، التى تأتى كل عام من محافظة الفيوم، عن طريق رحلة ينظمها بعض أصدقائها، تحضر ومعها طفلاها للاستمتاع بالمعرض.

وتقول إن المعرض بالنسبة لها ليس مجرد مكان لبيع الكتب، بل ساحة تحتضن العديد من ذكرياتها وكتّابها المفضلين الذين تعلقت بهم وتتشوق لزيارته كل عام: «باجى المعرض من صغرى ومتعلقة بيه وجدانياً وبدأت أجيب ولادى وأكتب أسماء الكتب اللى عايزة أشتريها وأحوش فلوسها وفلوس الفسحة كلها لأنى أستنا اليوم ده».

توافقها الرأى أيضاً ولاء خطاب، مترجمة، التى تأتى للمعرض سنوياً من المنوفية، مؤكدة أنها مرتبطة به وجدانياً وتنتظره بشغف، تجهز قائمة كتبها التى معظمها من دور نشر عربية ودولية وتنتظر مجيئها للمعرض للحصول على عناوينها المفضلة: «أحوش للمعرض لأنه بالنسبة لى من الأمور الأساسية ولازم أفضل أتابع دور النشر اللى مش بلاقيها هنا وبستناها تيجى مصر».

تعشق «ولاء» التنوع الثقافى وتتحمس لرؤية ضيوف أكبر معرض فى أفريقيا والشرق الأوسط، تستكشف العناوين المختلفة وتتعرف على أحدث إصدارات دور النشر.