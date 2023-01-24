أستاذ علوم سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: العالم يتجه إلى العملات المحلية للتحكم في قراره السياسي

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة استخدمت المنظومة الدولارية في الآونة الأخيرة كآلية لتمرير المصالح الاقتصادية من خلال هيمنة هذه المنظومة، موضحًا أن التعامل بالعملات المحلية ليس وليد اللحظة لكنه انبثق منذ عدة سنوات؛ للتوجه إلى التعامل بالعملات المحلية لتجنب العقوبات الاقتصادية وهيمنة الدولار.

العالم ينتقل جزئيًا إلى المعاملات المادية بعيدًا عن الدولار

وأضاف «قناة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعاملات جيواقتصادية جديدة يمر بها العالم داخل المنظومة الاقتصادية الدولية، إذ ينتقل العالم جزئيًا إلى المعاملات المادية بعيدًا عن الدولار وهو ما تتبناه الصين، موضحًا أن العالم يتجه إلى التعددية القطبية والتغير في الأداء الاقتصادي، وهو ما بدأته الصين وروسيا من خلال التعامل بالعملات المحلية وعدم الاعتماد المباشر على الدولار الأمريكي لتجنب التحكم في القرارات السياسية التي تحكم العالم.

روسيا بدأت التعامل بالروبل في تصدير الحبوب والغاز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن روسيا بدأت التعامل بالروبل الروسي في تصدير الحبوب والغاز عبر اتفاقيات مع دول الشرق الأوسط وآسيا.