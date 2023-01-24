رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: كل ما نعيشه من معاناة سببه النظام السابق

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن كل المشكلات التي يعاني منها السودان، سببه النظام السابق الذي جثى على صدر السودان لمدة 30 عاما.

ضرورة جمع كل أبناء السودان للالتحاق بالاتفاق الإطاري

وأوضح رئيس حزب الأمة القومي السوداني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يستطيع حصر مساوئ النظام السابق، لافتًا إلى أن النظام السابق يكفيه أنه دمر مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة السودانية والخدمة المدنية وفصل الجنود، والحروب التي طالت كل المناطق، مشددًا على أن كل ذلك حدث تحت مظلة الإسلام، في الوقت الذي كان ما حدث بعيدًا كل البعد عن الإسلام.

وأشار إلى أن السودان شهد ثورة، مؤكدًا أنه من المفترض أن تعالج الثورة كل الأخطاء، وأن أحد قيادات المؤتمر الوطني السابق، تحدث بعدما أنبه ضميره عن أنه خلال العامين الأوائل، فصلوا 600 ألف شخص، مؤكدًا أن الأخطر من المؤتمر الوطني، هم من كانوا يعملون تحت غطائه.