رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: الاتفاق الإطاري المولود الشرعي للوفاق الوطني

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن الاتفاق الإطاري هو المولود الشرعي للوفاق الوطني بين القوى المدنية والعسكرية.

الاتفاق الإطاري خطوة متقدمة

ووصف رئيس حزب الأمة القومي السوداني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على فضائية «القاهرة الإخبارية»، الاتفاق الإطاري السوداني بأنه خطوة جميلة ووقع عليه خلال شهر ديسمبر القوى المدنية والعسكرية، معتبرًا أنها خطوة متقدمة بعد الأحداث التي وقعت في السودان.

وأشار إلى أن الاتفاق الاطاري وقع عليه عدد كبير من أبناء السودان، ويعتبرا مولودا شرعيا للثلاثية التي تشمل ممثل الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والإيقاد «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية».

الاتحاد الأوروبي يوافق على الاتفاق الإطاري

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاتفاق، الذي وجد الدعم من كل الجهات الإقليمية والدولية والمحلية.