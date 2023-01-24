رئيس حزب الأمة السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: الباب مازال مفتوحا للمشاركة في الاتفاق الإطاري

أكد اللواء فضل الله بورمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن الكتلة الوطنية السودانية حددت الهدف للعودة إلى المسار الديموقراطي، لافتًا إلى أن أول المسارات التي فكرت فيها القوى الوطنية، هي خلق الكتلة الوطنية الكبيرة العريضة، ونجحوا بالفعل في خلقها، موضحا أن هناك من وقع وهناك من لم يوقع، مشددًا على أن الباب ما زال مفتوحًا، داعيًا الجميع للحاق والتوقيع على الاتفاق الإطاري السوداني.

ضرورة جمع كل أبناء السودان للالتحاق بالاتفاق الإطاري

أوضح رئيس حزب الأمة القومي السوداني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنهم لديهم اتصالات بكل الأطراف السودانية، لافتًا إلى أنهم اتصلوا بالكتلة الوطنية وغيرها من الكتل، مؤكدًا أنهم على قناعتهم بضرورة جمع كل أبناء السودان للالتحاق بالاتفاق الإطاري.

طلب تقييم كل المجموعات التي لها رصيد وقاعدة على الأرض

أكد رئيس حزب الأمة أنه مع الإغراق، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مكون تقدموا للالتحاق بالاتفاق الإطاري، وأنه طلب تقييم كل المجموعات التي لها رصيد ولها وجود وقاعدة على الأرض للمشاركة، مشددًا على أن باب الالتحاق مفتوح للقوة التي تؤمن بالثورة ومبادئها، لكن ليس لمن يناهضوا مبدأ الديموقراطية والحرية، والذين يرغبوا في العودة بالسودان للخلف.