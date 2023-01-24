إخماد حريق التهم جهاز عروسة في مركز سمالوط بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، اليوم الثلاثاء، حريقا هائلا اندلع في منزل ريفي بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، والتهم جهاز عروسة يشمل أثاث مطبخ وأجهزة كهربائية دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق في منزل بسمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الأول بمنزل كائن بقرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمنزل «عامر.م.ع»، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية، وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

احتراق جهاز العروسة

وتسبب الحريق في حدوث بعض الخسائر والتلفيات المادية التي انحصرت في احتراق أجهزة كهربائية ومفروشات كانت ضمن جهاز عروسة، يشمل مطبخ ابنة صاحب المنزل قبل حفل زفافها، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل أيام على حريق اندلع داخل حظيرة ماشية ملحقة بمنزل بقرية الرحمانية في مركز ديرمواس، جنوب المنيا، دون إصابات بشرية.