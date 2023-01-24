«الأعلى للآثار» لـ يوسف الحسيني: البعثات المصرية لها السبق في الاكتشافات والترمميات

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه على مدار الخمس سنوات الماضية، البعثات المصرية كان لها السبق واليد العليا في كل الاكتشافات وأعمال الترميمات التي أبهرت العالم وظهور نقوش وألوان لأول مرة؛ ومنها ترميم المسلات والتماثيل في جميع معابد مصر.

50 بعثة أثرية مصرية

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن 50 بعثة أثرية مصرية حصلت على المركز الأول عالميا في الاكتشافات الأثرية بالرغم من وجود 250 بعثة أثرية من 25 دولة إلا أن البعثات المصرية تفوقت بشكل كبير، مضيفا أن الحكومة أعطت الثقة للمرمم والأثري المصري ليتمكن من استخدام خبرته ومعرفته في الاكتشافات، وبدأ في بضع بعثات إلى أن وصل للنتائج الإيجابية التي وصلنا إليها وتدرس عالميا.

طريق الكباش

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن الفريق المصري حصل على مدارس تدريبية في الترميم والحفائر على مستوى الجمهورية، موضحا أن شرق الأقصر يتضمن معابد كبرى بينها طريق الكباش، ومنذ عامين، قامت محافظة الأقصر بإزالة أحد المنازل الموجودة فوق منفذ لمدينة سكنية أثرية كاملة وورشة زجاج ترجع لأحد العصور القديمة.

أبراج حمام عملاقة من الفخار

وأضاف أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الكشف بين أبراج حمام عملاقة من الفخار والطين ترجع للعصور القديمة ومواقد لإشعال النيران وبقايا ورشة لصهر معادن البرونز والنحاس، بالإضافة لزمزميات من الفخار وبقايا قمح وعدس وفول.