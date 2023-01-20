مصرع 3 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب المدير يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحادث تصادم و3 ضحايا بطريق الضبعة قبل كوبرى الارتداد ، على الفور امر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم كريم سمير رئيس مباحث زايد ثان والقوة المرافقة له التوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير أتوبيس رحلات ورجوعه للخلف قيادة عيد صلاح 38 سنة سائق ومقيم اوسيم، وبرفقته عمال لنقلهم من أوسيم للعمل بإحدى المزارع بالطريق، اصطدمت به من الخلف سيارة نقل قيادة سعيد السيد 30 سنة سائق ومقيم غربية.

تشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من مستقلي الأتوبيس وهم، نوارة حسن 16 سنة، ذكرى أشرف 16 سنة، نجل السائق صلاح عيد 14 سنة، مقيمين جميعهم باوسيم، تم نقل الجثامين إلى مستشفى زايد التخصصي.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.